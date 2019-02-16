توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية ورياح متربة على عدة مناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غد الأحد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، ونجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على شمال المملكة.

وتوقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فيما لم تستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد، أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهة أخرى، توقع المهتم بشؤون الطقس صالح الربيعان، اليوم السبت، أن يكون يوم الثلاثاء القادم، هو اليوم الأبرد في موسم الشتاء الحالي.

وأوضح الربيعان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأجواء ستكون باردة خلال هذا الأسبوع، خاصة على شمال المملكة ووسطها، مشيرًا إلى أن الثلاثاء القادم هو أبرد يوم في شتاء هذا العام.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، اليوم، أن الخرج سجلت أعلى كمية أمطار وبلغت 08.20 ملم، بينما سجلت بصمخ، اثنين بلسمر والنماص أقل كمية أمطار وبلغت 00.20 ملم من الساعة، وذلك من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.