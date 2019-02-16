إصابة 7 أشخاص إثر اندلاع #حريق في شقة بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إصابة 7 أشخاص باختناق بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء، إثر حريق اندلع في شقة بمبنى سكني في جدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في شقة بمبنى سكني، مؤكدة إخلاء المبنى لكثافة الدخان.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى إصابة 7 أشخاص باختناق ثلاثة أطفال وأربع نساء، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وكان 19 شخصًا أصيبوا، الثلاثاء الماضي، بحالات اختناق وهلع جراء اندلاع حريق، في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة، بينهم حالة متوسطة الخطورة.

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يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، تشمل إنشاء غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات، ويشترط أن يكون بابها مقاومًا للحريق بنفس الدرجة ويغلق تلقائيًا، فضلًا عن وجود أنبوب مصنوع من مادة غير قابلة للحرق، وذي مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وتشترط المتطلبات العامة للخدمات الهندسية للحماية من الحرائق، تخصيص مصعد أو أكثر لخدمة رجال الدفاع المدني، عندما يزيد ارتفاع المبنى عن 28 مترًا، على أن يجهز مفتاح خاص لمصعد الحريق؛ للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث، ويحفظ في علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، ويوضع في مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار؛ ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.

وتُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيس، ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة، وتتضمن هذه الإجراءات وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني.