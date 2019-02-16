الهلال تخسر من #السلام في بطولة الأندية العربية

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صحيفة الخليج الالكترونية
خسر فريق الهلال مواجهته أمام السلام العماني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على صالة رادس في العاصمة تونس ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة .
وجاءت نتائج الأشواط 25 / 17 – 12 / 25 – 28 / 26 – 25 / 22 ، وكانت المباراة سريعة وقوية ونجح السلام من الفوز بالشوط الأول وسرعان ماعاد الهلال في الشوط الثاني الذي انهاءه بفارق كبير 25 / 12 وفي بداية الشوط الثالث تأثر الهلال بخروج محترفه الأمريكي جيفري الذي تعرض للإصابة ، لينهي السلام العماني هذا الشوط 28 / 26 وفي الشوط الرابع حاول الهلال العودة للمباراة ولكن السلام استغل النقص الهلالي وتقدم في أغلب نقاط الشوط لينهيه 25 / 22 والفوز بالمباراة.
وسيلعب الهلال ثالث مبارياته غدا الاحد عندما يواجه المكناس المغربي 5 مساء بتوقيت السعودية .
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