لجنة_الإفلاس: هذه  الأسئلة الأكثر شيوعًا في النظام

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت لجنة الإفلاس عبر موقعها الإلكتروني www.bankruptcy.gov.sa دليلًا للأسئلة الشائعة في نظام الإفلاس.

فمنذ صدور نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/05/1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، عملت لجنة الإفلاس على رصد وتحليل للأسئلة الواردة لها من كافة شرائح المتعاملين مع النظام الجديد. وطورت من خلال هذا الرصد والتحليل دليلًا شاملًا للأسئلة الشائعة. يحتوي على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا في نظام الإفلاس.

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وتهدف اللجنة من إصدار هذا الدليل إلى إتاحته للمستفيدين من النظام ليزودهم بالمعلومات الصحيحة عن نظام الإفلاس وإجراءاته، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد عليهم في فهم النظام والتعامل مع إجراءاته ومتطلباته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل يحتوي 46 سؤالًا مصنفة إلى 8 فصول، تجيب على معظم الأسئلة الأكثر شيوعًا.

رابط الدليل: https://bankruptcy.gov.sa/ar/Awarenes/Publications/Pages/default.aspx