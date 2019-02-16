شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تعلن تحديثات لوائح أنظمتها غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية تلميحا لإعلان تفاصيل تغريدتها التشويقية التي نشرتها قبل يومين. وبينت الوزارة أن الإعلان سيكون يوم غد الأحد، فيما يتوقع أن يكون الإعلان عن تحديثات لوائح أنظمة الخدمة المدنية، والتي كشف عنها وزير الخدمة المدنية في لقائه الأخير بالإعلاميين.

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