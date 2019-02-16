هل تهدد السيارات الألمانية الأمن القومي لأمريكا؟.. ميركل ترد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ردًا على وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الذي قال إن السيارات الألمانية تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت "إننا فخورون بسياراتنا، واعتبارها تهديدا لأمن الولايات المتحدة أمر مثير للقلق".

وأعربت ميركل عن عدم فهمها لتصريحات روس، قائلة إن السيارات التي يتحدث عنها تُصنّع في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية وليس في ألمانيا.

وأضافت "أعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو الجلوس معا والحديث حول الأمر".

وأكدت على أهمية زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، قائلة إنه لابد أن لا يُنظر إلى هذا باعتباره ضد الولايات المتحدة أو الناتو، بل على العكس فإن النظام الذي يجري العمل على بنائه سيصب في مصلحة الناتو، وسيتحرك بالتعاون معه في حال الحاجة.

وحذرت ميركل من انسحاب الولايات المتحدة بشكل سريع من أفغانستان، قائلة إن أمن ألمانيا يبدأ من "هندكوش" (تقصد أفغانستان). وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت أن نشر الجنود الألمان في أفغانستان يعتمد على القدرات العسكرية التي تخصصها الولايات المتحدة لمهمة "الدعم الحازم" التابعة للناتو.

وتعهدت ميركل بزيادة الإنفاق الدفاعي، كما أكدت على أهمية انتهاج سياسة تنمية شاملة.

وحذرت الحلفاء الغربيين من قطع جميع العلاقات مع روسيا، وإلا ستقوم الصين بملأ الفراغ الناجم عن ذلك.

ودعت ميركل الصين إلى الانضمام للجهود الهادفة لإنقاذ معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.

واعتبرت أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة كان أمرا لا يمكن تجنبه بعد الانتهاكات الروسية المتكررة على مدار سنوات.

وقالت إنه من الغريب أن تلغي الولايات المتحدة وروسيا معاهدة نزع السلاح التي كانت تهدف للحفاظ على أمن أوروبا.

وانتقدت ميركل القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا متساءلة "هل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا بشكل سريع وفوري أمر جيد؟".

وأردفت قائلة إن الانسحاب يحمل خطر تعزيز نفوذ روسيا وإيران في سوريا، مؤكدة على ضرورة مناقشة الأمر.

وعرجت ميركل على أزمة اللاجئين لعام 2015 معربة عن تقديرها للدول التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين مثل تركيا، وأعادت التأكيد على أهمية اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وشهد الاتحاد الأوروبي موجة لاجئين كبيرة عام 2015، وفي مارس 2016 وقع الاتحاد مع تركيا اتفاق لإعادة قبول اللاجئين أسهم في ضبط تدفقهم. -