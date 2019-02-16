شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى ونظيره الفرنسى يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا.

وذكرت القناة الروسية أن الرئاسة الفرنسية أفادت بأن تنسيق الموافق بين موسكو وباريس حول سوريا يجب أن يسهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وتحقيق الحل السياسي.