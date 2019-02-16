بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"

وقال أبو صعب في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "كان لدي لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل قليل، ولقيت لديهم تفهما للوضع في لبنان، وليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضر بمصلحة لبنان واللبنانيين".

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وأضاف وزير الدفاع: "هذا التفهم للوضع مريح جدا اللبنانيين".

وكان محمد جواد ظريف قد زار بيروت، الاثنين الماضي، حيث التقى عددا من المسؤولين والوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد طهران لدعم الدولة اللبنانية، قائلا "نحن على ثقة بأن الحكومة الجديدة ستكون معبرا للنهوض بلبنان على مختلف المستويات، وإيران ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني، ونحن على أتم الاستعداد لمد يد العون للدولة اللبنانية في كافة الأطر التي يراها لبنان مناسبة".

وشدد ظريف، على أن "هناك نقطة أساسية لا بد من التأكيد عليها وهي أن ليس هناك من قانون دولي يحظر على لبنان وإيران الانفتاح والتلاقي والتعاون".

وأعلن ظريف من مطار رفيق الحريري الدولي أن لزيارته بيروت "هدفين أساسيين، الأول يتمثّل بإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والثاني بإعلان إيران استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية الشقيقة في كل المجالات".

وعندما سئل عما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم مساعدات عسكرية، قال ظريف: "لدينا دائما مثل هذا الاستعداد، وأعلنا في مناسبات أخرى أن هذا التوجه موجود في إيران، ولكن نحن بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني".