صحف عالمية تسلط الضوء.. ترحيب بزيارة #ولي_العهد لـ #باكستان

صحيفة الخليج الالكترونية

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الضوء على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان، والتي أكدت أنها لن تنحصر أهميتها بالنسبة للبلدين في المال والصفقات الاستثمارية المنتظر توقيعها خلال رحلة ولي العهد.

وخلال تقرير جمع بين الماضي والحاضر لزيارة محمد بن سلمان التاريخية لباكستان، قالت BBC إن الجولة الآسيوية بشكل عام، والتي تشمل زيارة محمد بن سلمان لعدة دول، ستحمل تأكيدات كبيرة من المملكة لرغبتها في استمرار التعاون والتحالف مع البلدان الآسيوية.

المال ليس الأهم

الجانب التاريخي لزيارة محمد بن سلمان لباكستان، قد يطغى على أي اعتبارات اقتصادية واضحة في رحلة ولي العهد لإسلام آباد، حيث قالت BBC إن الزيارة الأولى للبلاد هي الأكبر من حيث الزخم الإعلامي والاهتمام السياسي منذ زيارة الملك عبد الله لباكستان في عام 2006.

وعلى الرغم من الاستعدادات الضخمة التي شرعت فيها باكستان -فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والاستثماري للزيارة- يبقى تواجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البلاد له إشارة واضحة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين.

ترحيب يفوق الوصف

وبشأن الترحيب المنتظر أن يحظى به ولي العهد خلال زيارته التي تبدأ غدًا الأحد، قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن عمران خان رئيس الحكومة الباكستانية أشرف على الاستعدادات الخاصة بالاستقبال والضيافة بنفسه، وهو ما يشير إلى المكانة التي ستحظى بها الزيارة بشكل عام.

وذكرت BBC أن المقاتلات الباكستانية من طراز “JF-17” ستكون أول المرحبين بالضيف الكبير فور دخول طائرته المجال الجوي للبلاد، كما سوف يتم تعليق جميع الرحلات، استعدادًا لاستقبال الأمير محمد بن سلمان في زيارته المرتقبة لإسلام آباد.