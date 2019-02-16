إثر تدهور حالته الصحية.. وفاة ضحية إطلاق النارفي فناء #محكمة_جازان

صحيفة الخليج الالكترونية توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية ظهر أول أمس الخميس، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، وفقًا لما أكده عدد من سكان القرية التي يسكنها بمحافظة الطوال.

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