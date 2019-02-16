شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا وجدت فرق الرقابة بتبوك في جولاتها على صوالين الحلاقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كثفت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي جهودها الرقابية على صوالين الحلاقة، للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي، أنه جرى القيام بـ 280 زيارة تفتيشية من قبل مراقبي الأمانة خلال الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لاشتراطات صحة البيئة الخاصة بالصوالين، تمثلت في استخدام مكائن تنعيم، وأمواس متعددة الاستخدام، وعدم وجود تسعيرة للخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل، وعدم استقبال العملاء، ورفض تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم وجود تراخيص بلدية، وتدني مستوى النظافة.

وأضاف أنه جرى إنذار 192 منشأة مخالفة، وإغلاق 37 منشأة أخرى لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، كما جرى فرض غرامات مالية بحق جميع المخالفين قاربت الـ 115 ألف ريال، مبيناً أنه جرى إيقاف 55 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، ومصادرة أعداد من الأدوات المستخدمة في الحلاقة، إضافة إلى ضبط 35 منشأة تقوم بتقديم خدمات المساج دون ترخيص، و37 منشأة أخرى ليس لديها تراخيص بلدية سارية المفعول.