دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بنك JPMorgan Chase يعمل على إطلاق عملته الإلكترونية الخاصة

في أخر التقارير حول خوض البنك الأمريكي الأكبر في بحر العملات الالكترونية أشار تقرير لشبكة CNBC عن عزم بنك JPMorgan Chase استصدار عملته الإلكترونية الخاصة تحت اسم JPM Coin، وربطها بعملة الدولار لضمان ثبات قيمتها السوقية نظراً لقوة الدولار في سوق البورصة العالمي.

ويعد هذا التوجه من البنك مغايراً لما صرح به مديره التنفذي جيمي ديمون مسبقاً حيث عبر عدم اكتراثه بالعملات الالكترونية كما أنها وصفها بالهراء، لكن يبدو أن رأيه لم يقف عائقاً أما الشركة التي تري تنفيذ هذا الأمر خدمة لعملائها وتسهيل في إجراء معاملتهم المصرفية مع توفير للوقت.

حيث يرى البنك في العملة الالكترونية بديلاً للحوالات المصرفية الرقمية الاعتيادية والتي تستغرق في بعض الحالات عدة أيام لاتمامها، كما التوقع بلعب الشركات التقنية العملاقة دوراً مهماً في هذا المجال عبر تحويل الأموال لموظفيها عبر عملة JPM الالكترونية دفع البنك للحذو في هذا النهج أيضاً.

ومن المتوقع أن تظهر JPM Coin بكميات صغيرة في البداية خلال الشهور القليلة القادمة حتى تفرغ الشركة من إجراء اختباراتها عليها والذي قد يعني أن الإطلاق قد يتم وتكن العملة متاحة للتداول العام أو أنها لن تُطلق أبداً وهذا كله يرجع لنتائج الاختبارات التي تخلص إليها الشركة.

التدوينة بنك JPMorgan Chase يعمل على إطلاق عملته الإلكترونية الخاصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.