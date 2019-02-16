دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم جهاز Galaxy Tab S5e اللوحي بسعر جيد وتصميم نحيف ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت سامسونج مؤخراً عن الإصدار الجديد من أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S5e، الذي يأتي بتصميم نحيف وسعر جيد للمستخدمين، مع حجم شاشة 10.5 إنش.

يتميز جهاز Galaxy Tab S5e اللوحي بتصميم نحيف جداً مقارنة بجهاز سامسونج السابق Tab S4 المميز بسماكة 7.1مم، حيث يأتي الإصدار الجديد بسمك 5.5 مم فقط.

ويتميز جهاز Galaxy Tab S5e بشاشة Super AMOLED بجودة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يصل وزن الجهاز إلى 400 جرام فقط، كما تؤكد سامسونج أن قدرة البطارية في الجهاز التي تصل إلى 7040 mAh يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 14.5 ساعة.

ويضم الجهاز اللوحي معالج ثماني الأنوية يقدم سرعة إستجابة 2.0 GHz، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وهي مواصفات جيدة يمكن أن تدعم المستخدم في التصفح على شبكة الإنترنت، أو الألعاب، إلى جانب محتوى الميديا بشكل جيد.

كما يضم Galaxy Tab S5e عدد 4 من المكبرات الصوتية التي صممت لدعم نمط portrait والنمط الأفقي أيضاً بشكل جيد، كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية الصوتيات AKG، مع تحسينات جديدة في تقنية Dolby Atmos.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج جهاز Galaxy Tab S5e للبيع في الربع الثاني من هذا العام بسعر 400 دولار تقريباً، إلا أن الشركة تؤكد على توفر الجهاز قبل شهر أبريل.

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هذا الموضوع سامسونج تقدم جهاز Galaxy Tab S5e اللوحي بسعر جيد وتصميم نحيف ظهر على التقنية بلا حدود.