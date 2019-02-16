دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تستثمر 700 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية "ريفيان"

كنا قد نوهنا في خبر سابق بداية الأسبوع الماضي عن مفاوضات لشركة أمازون وجنرال موتورز للاستثمار في شركة ريفيان الناشئة والمختصة في صناعة السيارات الكهربائية وننوه هنا لاختصاصها في الشاحنات الصغيرة أو البيك أب، لتقوم أمازون بالفعل بالاستثمار بـ 700 مليون دولار في الشركة.

فيما لم يتم الكشف عن أي من بنود صفقة الاستثمار هذه؛ لكن بالرجوع للمعلومات المشاعة مسبقاً لعل أمازون ستملك أسهماً في الشركة مقابل استثمارها هذا ستخولها مستقبلاً لعب دوراً أكبر في سوق صناعة السيارات الكهربائية.

ولاسيما أن إصداري ريفيان R1T وRIS التي كشفتهما منذ قرابة الثلاثة أشهر قد لاقيا استحساناً كبيراً لأدائهما العالي وقدرتهما على المسير لمسافة كبيرة على الشحنة الواحدة مما يشير طبعاً إلى بصمة مستقبلية واعدة للشركة في مضمار المنافسة في هذا السوق.

وقد عبر المدير التنفيذي لشركة ريفيان عن كم الحماسة التي يتحلون بها لإنضمام أمازون لهم في رحلة صناعة منتجاتهم التقنية على عد تعبيره. فيما يعد هذا الاستثمار إضافة كبيرة لكلا الشركتين في جميع الأحوال ليحققا نجاحاً أكبر، في الوقت الذي يتوقع أن تطلق ريفيان لـ R1T وRIS بداية العام القادم 2020.

التدوينة أمازون تستثمر 700 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية “ريفيان” ظهرت أولاً على عالم التقنية.