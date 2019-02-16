شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية ترد على اتهامات باستخدام تطبيق "أبشر" لمراقبة النساء فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت وزارة الداخلية السعودية ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر"، الذى وجهت له اتهامات بأنه خصص كى يستخدمه الرجال لمراقبة تحركات نسائهم، وعبرت الوزارة عن رفضها تسييس الاستخدام النظامى للأدوات التقنية التى يستفيد منها سكان المملكة، وذلك فى تصريحات صدرت عن مسئول بالوزارة.

وقالت الداخلية السعودية في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن مصدرا مسؤولا لديها علق على ما يتم تداوله حول استخدام التطبيق كأداة رقابية قائلا إن الوزارة تستنكر "الحملة المغرضة المنظمة التى تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر".

وأضاف المصدر قائلا إن الغرض من توفير هذا التطبيق على الهواتف الذكية كان تسهيل وتيسير تقديم الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وعبر المسؤول في الداخلية عن رفض الوزارة القاطع لـ"المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات النظامية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها"، مؤكدا حرص الوزارة على حماية مصالح مستخدمي خدماتها من كل ما يترتب عليها من ضرر.

وكان قد تعرض هذا التطبيق الذي توفره وزارة الداخلية السعودية لتقديم العديد من الخدمات عبر الهواتف الذكية، لانتقادات لاذعة من قبل سيناتور أمريكي، اعتبر أن الحكومة السعودية منحت الرجال حق مراقبة النساء لمنعهم من السفر والهروب من المملكة.





وكرد فعل على الرسالة، علق الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، قائلا إنه سينظر في حقيقة هذه الادعاءات وسيرى ما إذا كان يستخدم التطبيق كأداة رقابية على النساء السعوديات، وفقا لصفحة "أبل إنسايدر" الرسمية على موقع تويتر.