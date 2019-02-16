مقتل 3 جنود أمريكيين فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة جوية جنوبى الصومال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "الشباب" المسلحة الصومالية مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة (بلي دوجلي) الجوية في محافظة شبيلي الواقعة جنوبي الصومال.

وقالت الحركة - حسبما ذكر راديو (شبيلي) الصومالي اليوم السبت - "إن الهجوم على القاعدة الجوية أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل، و5 من القوات الخاصة الصومالية".

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على هذا الهجوم.