شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود أمريكيين فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة جوية جنوبى الصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "الشباب" المسلحة الصومالية مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة (بلي دوجلي) الجوية في محافظة شبيلي الواقعة جنوبي الصومال.
وقالت الحركة - حسبما ذكر راديو (شبيلي) الصومالي اليوم السبت - "إن الهجوم على القاعدة الجوية أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل، و5 من القوات الخاصة الصومالية".
ولم يرد أي تعليق بعد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على هذا الهجوم.
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