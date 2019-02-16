"حماس" تدين هجوم سيناء وتصفه بـ"العمل الإرهابي" الذي يستهدف أمن مصر

وشددت حماس، في بيان صحفي، على أن "تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف والإرهاب لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها"، وذلك "غزة بوست".

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وأعربت حماس، في بيانها عن تمنيها لمصر ولشعبها العزيز الخير والسلامة والأمان.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت الهجوم الذي استهدف حاجزا للجيش المصري قرب مطار العريش في محافظة سيناء، وقالت في بيان: إن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يدينون بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري".

وأضافت الرئاسة: "نؤكد تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري".

وأعلن الجيش المصري، في وقت سابق، اليوم السبت، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن "عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها".

وأوضح المتحدث العسكري، أن "الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم استشهاد ضابط وإصابة 14 درجات أخرى".