مصر تدين هجومًا استهدف "الحرس الثوري" الإيراني

القاهرة/ الخليج 365

أدانت مصر، السبت، هجوما انتحاريا استهدف الأربعاء حافلة لقوات "الحرس الثوري" الإيراني، واصفة الحادث بأنه "إرهابي".



وفي بيان، قالت الخارجية المصرية "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.



وأعربت مصر التي تجمعها علاقات دبلوماسية منخفضة مع إيران، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.



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وفي وقت سابق السبت، اتهم قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، كلًا من باكستان والسعودية والإمارات، بـ"دعم" الهجوم الانتحاري الذي وقع في سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود الباكستانية.



ولم يصدر تعليقات فورية من إسلام آباد أو الرياض أو أبو ظبي، حول الاتهامات التي وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني.



والأربعاء، استهدف هجوم انتحاري حافلة لقوات الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان، أسفر عن مقتل 27 عنصرًا وإصابة 13 آخرين.



وتبنى "جيش العدل" الهجوم، وهو تنظيم مسلح ينشط جنوبي البلاد؛ يقول إنه يدافع عن حقوق "البلوش" (أقلية عرقية سنّيّة)، فيما تعتبره طهران "إرهابيًا".