"حماس" تدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء المصرية

غزة/مصطفى حبوش/ الخليج 365



أدانت "حماس" الفلسطينية، هجوما مسلحا استهدف حاجزا أمنيا في محافظة شمال سيناء المصرية، صباح السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وقالت الحركة في بيان، إن "العمل الإجرامي الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، والذي نعتبره عملًا إرهابيًا ‎يستهدف أمن مصر واستقرارها".

وأضافت أن "تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة فى دوامة من العنف والإرهاب لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء.

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ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تامر رفاعي، قامت صباح السبت "عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

وأضاف: "قامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين".

وتابع: "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى"، دون تفاصيل أكثر.



ويطلق الجيش تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، وأبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت مؤخرا.

