المنطقة_الشرقية: إنهاء إجراءات 183 منحة أرض سكنية في #الخفجي

الخليج - واس أنهت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات 183 منحة أرض سكنية للمواطنين في محافظة الخفجي تمثل الدفعة الثالثة لعام 1425 / 1426هـ . وتأتي هذه الدفعة استكمالاً للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية مؤخراً . وأكد مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح، أن الأمانة تعمل على إنهاء جميع منح الأراضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية.

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