«تويتر» يختبر تصميماً جديداً لتسريع عرض تفاصيل «الملف الشخصي»

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها تختبر طريقة جديدة لمعاينة الملفات الشخصية بسرعة على نظام iOS، التي يمكن من خلالها الحصول على لمحة سريعة حول الملف الشخصي لمستخدم آخر دون الحاجة إلى زيارة صفحة حسابه بالكامل.

ففي الوقت الحالي عندما نضغط على اسم حساب شخص ما في تويتر، سيتم نقل المستخدم مباشرةً إلى ملف الشخص على تويتر في شاشة منبثقة من أسفل، ويكن سحبها لأسفل لإخفائها.

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ووفقاً لما نشرته تويتر عبر حسابها الرسمي على المنصة، فعند الضغط على مؤشر @ لمستخدم آخر، ستظهر قائمة منبثقة، ويمكن من خلالها مشاهدة النبذة التعريفية للمستخدم وصورة الملف الشخصي والمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى زر المتابعة، إضافة إلى وجود زر للانتقال السريع إلى الملف الشخصي للمستخدم.

وبعد الانتهاء من استخدام البطاقة المنبثقة؛ ما على المستخدم سوى السحب لأسفل والعودة إلى المكان الذي كان فيه، مع ملاحظة أنه في الوقت الحالي فإن هذا التصميم الجديد في وضع الاختبار؛ لذا من غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة للجميع.