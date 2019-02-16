عملية إنقاذ ناجحة لبحار فرنسي شرق #فرسان

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذت سفن القوات البحرية الملكية السعودية وسفن وزوارق حرس الحدود، مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ)، بحاراً فرنسياً تعرّض لحالة مرضية طارئة على يخت شراعي في المياه الدولية شرق أرخبيل فرسان.

وقد تمكّنت السفن والدوريات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من إخلاء البحار الفرنسي البالغ من العمر ٧٢ عاماً بعدما تعرض لحالة نزيف داخلي على متن قارب شراعي في المياه الدولية على بعد ٧٠ ميلاً بحرياً غرب جزيرة فرسان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة “JMRCC” استقبل البريد الإلكتروني من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي GRIS NEZ MRCC مفاده تعرض أحد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلاءه.

وقال “القريني”: تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وعلى الفور تم التواصل عن طريق الاتصال الفضائي مع كابتن القارب الشراعي وإعداد دائرة اتصال مع الطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد بجدة لإعطائه النصائح والإرشادات الطبية لحين تنفيذ عملية الإخلاء.

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وأضاف: قام المركز بتمرير البلاغات اللازمة للجهات المعنية لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة وسرعة إخلاء المريض، حيث هرعت السفن والدوريات البحرية للموقع، وشاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة بعيدة المدى وزروق ذات سرعة عالية مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود السعودي بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهام لإعداد خطة عملية الإخلاء.

وأردف “القريني”: باشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة وإجراء الفحوص اللازمة وتقديم الرعاية الطبية؛ لضمان عدم حدوث مضاعفات، وتم إخلاؤه بواسطة الطائرة العمودية التابعة للسفينة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة بعد تقديم العلاج اللازم، وتم مرافقة القارب الشراعي لحين دخوله بميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء.

وتابع: قام المركز بتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود، وقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة رسالة شكر وامتنان من المركز الفرنسي للإنقاذ على التعامل الاحترافي وسرعة الاستجابة لعملية الإخلاء وإنقاذ حياة أحد رعاياها في عرض البحر.