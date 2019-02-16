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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية كانت تاريخية، مشدداً في الوقت نفسه على أن إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم.
ودعا في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني، الأوروبيين إلى عدم تقويض العقوبات على إيران.
ووفق “الألمانية”، قال “بنس”: حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع إيران.
وأوضح أن بلاده ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه لا يمكن ضمان أمن حلفاء واشنطن إن هم اعتمدوا على الشرق.
وتابع بالقول: لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا.
واعتبر “بنس” أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وأنها قوية خلال عهد “ترامب” عسكرياً واقتصادياً.
وبعد الإشارة إلى التصدي للإرهابيين في سوريا والعراق، أكد “بنس” أن بلاده ستعمل مع حلفائها لمطاردة “داعش” أينما كان.
وبخصوص ما يحدث في فنزويلا، قال نائب الرئيس الأمريكي إن “مادورو” تسبب في إفقار فنزويلا، وإنه يجب عليه أن يرحل.
كانت هذه تفاصيل خبر “بنس”: زيارة #ترامب لـ #السعودية تاريخية و #إيران أكبر راعٍ للإرهاب بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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