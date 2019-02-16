يحتوي على بكتيريا قاتلة.. تحذيرات من #الحليب الخام

صحيفة الخليج الالكترونية

يحذر خبراء التغذية مرارا وتكراراً من أن الحليب الخام غير المبستر يمكن أن يحمل بكتيريا خطرة وربما قاتلة.

وفي أمريكا، جددت مراكز السيطرة على الأمراض والعدوى التحذيرات حول خطورة الحليب الطازج غير المبستر، ورفعت حالة التأهب القصوى في 19 ولاية أمريكية بعد تشخيص حالات بمرض مُعدٍ يُدعى داء “البروسيلات” بعد شرب الحليب الخام.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن اللبن الخام في عدد من المزارع يحتوي على سلالة نادرة من بكتيريا بروسيلا، التي تقاوم المضادات الحيوية، ويصعب تشخيصها بسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

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ومنذ اكتشاف البسترة لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر، تم إنقاذ كثير من الأرواح عن طريق تسخين الحليب إلى درجة حرارة عالية تقتل بما فيه الكفاية، يمكننا أن نقتل بكتيريا الـ”بروسيلا” وغيرها من الجراثيم المسببة للأمراض التي تختبئ في الحليب الخام، مثل السل البقري وحمى التيفويد.

ووفق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” فإن الحليب المبستر الذي عادة ما تجده في السوبر ماركت يعد آمناً، لأنه مر بعمليات تسخين قادرة على منع نمو البكتيريا الخطيرة.

ومع ذلك، بعض الناس مازالوا يفضلون الحليب الخام بدعوى أن المنتجات المبسترة تسبب الحساسية، وتحتوي على عدد أقل من الإنزيمات والعناصر الغذائية الصحية مقارنة بـالحليب الخام.

ويمكن أن يتسبب الحليب الخام والحليب المبستر في حدوث ردود فعل حساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية بروتينات الحليب، كما لا يقلل الحليب المبستر من القيمة الغذائية للحليب، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.