المقتنيات الشخصية للملك فهد تستوقف زوار معرض ” #الفهد_روح_القيادة ” بـ #الكويت

الخليج - واس

استوقفت المقتنيات الشخصية للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – زوار معرض “الفهد.. روح القيادة” المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت ، حيث يحرص الكثير من زوار جناح “المقتنيات الشخصية” بالمعرض على معرفة تفاصيل هذه المقتنيات ، للتعرف عن قرب على حياة وشخصية الملك الراحل .

وتتضمن المقتنيات الشخصية المعروضة للملك فهد – رحمه الله – نسخة من القرآن الكريم بحجم متوسط ، وسجادة صلاة خضراء اللون ، وسبحة ، وساعة يد ، وقلمين ، وثوبين ، وبشتين ، ونظارتين طبيتين ، وزجاجة عطر, كما تتضمن المقتنيات حقيبة سفر حمراء اللون ، ذات تصميم كلاسيكي قديم ، كُتب عليها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز , لتمييزها عن غيرها من حقائب المسافرين في المطارات في ذلك الوقت.

ويعرض جناح “المقتنيات الشخصية” أيضا وثائق رسمية شخصية ، حيث يعرض رخصة سير للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – صادرة من مرور الرياض بتاريخ 01 /07/ 1404هـ وصالحة لغاية 01 /07/ 1409هـ ، وتحمل اسم جلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى جواز سفر له – رحمه الله – صادر من وزارة الخارجية ويحمل عبارة “جواز سفر سياسي”، وكتب بخط اليد عليه اسم حامل الجواز “صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية”.

يذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.