رئيس نادي #الاتحاد “ماحدث من حكم الفار” في مباراة #الرائد أمر مستفز

الخليج - حسن القبيسي

أكد رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه بتويتر أن طلب الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام خلال هذا الأسبوع.

وغرد قائلاً ” طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة الفار من قبل حكم الساحة. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا. سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة. حرام نفرط في حقوقنا بهذا الشكل”

وأضاف ” هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعا “تستحق” أن يراجعها حكم الساحة. “تستحق” – يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها. عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تماما أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟”

وبين الناظر ” طلبت إجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام هذا الاسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي. الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في إستفزاز جماهير نادي الاتحاد. لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضاً”