مؤسسة_التقاعد تبدأ استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” إلكترونيًا بعد أسبوعين

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الأول من مارس القادم تسلم معاملات “ضم إلى التأمينات” إلكترونياً، والاستغناء نهائياً عن المعاملات الورقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة العامة للتقاعد لأتمتة جميع خدماتها؛ بهدف التيسير على المستفيدين من خدماتها.

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ويستفيد من خدمة “ضم إلى التأمينات”من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عبد الله الباحوث إنه ينبغي توافر عدد من المتطلبات لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، ومنها أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدمته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة.

وتضمنت كذلك: ألا يكون صاحب الطلب قد تسلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضاً (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاشاً وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة وأن يكون عمره أقل من 59 عاماً.