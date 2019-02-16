شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت وزارة الخدمة المدنية جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بإبلاغ موظفيها بتحديث بياناتهم من خلال منصة “بياناتي الوظيفية” الإلكترونية على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يُحدث الموظفون بياناتهم بشكل كامل وفقاً للواقع الوظيفي، والقرارات والمستندات المؤيدة، مبينة أن المنصة تتيح للموظف تصحيح البيانات واستعراضها، إضافة إلى الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة.

وكانت الوزارة أعلنت إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية”، وهي خدمة موجهة لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، تمكّنهم من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى الوزارة، بالإضافة لتسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة، ومتابعة جميع الطلبات. حسب “المدينة”.