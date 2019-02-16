شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الجبرية.. السيطرة على مواطن هدد قائد مركبة بسلاح أبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكنت عناصر من القوة الخاصة بأمن الطرق في مكة المكرمة من الإطاحة بمواطن باستخدام القوة الجبرية، بعدما هدد قائد مركبة بسـلاح أبيض على طريق الساحل.

وقالت مصادر، إن مركز العمليات الموحدة “911”، تلقى بلاغاً عن قيام شخص بحمل سـكين، وتهديده لقائد مركبة ومرافق له في طريق الساحل، لافتة إلى أن البلاغ تم تمريره للقوة الخاصة بأمن الطرق.

وأوضحت أن رجال القوة الخاصة رصدوا الشخص الذي يحمل السـلاح، وطلبوا منه تسليم نفسه، غير أنه رفض التجاوب مع نداءاتهم، فتم التعامل معه والسيطرة عليه وتقييده وسحب السلاح من يده، دون وقوع إصابات، وتسليمه بمحضر إلى الشرطة الجنوبية بجدة.