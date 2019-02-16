شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُنبه من أمطار رعدية متوقعة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.