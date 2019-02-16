فيديو| بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن زيارة بن سلمان إلى باكستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدٍ الأحد لزيارة باكستان وسط تشديدات أمنية مكثفة.

زيارة بن سلمان لباكستان تحمل معها الكثير من الملفات أهمها: الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.

ويواجه بن سلمان انتقادات دولية حادة على أثر ضلوع فريق مقرب منه في جريمة اغتيال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودي بالعاصمة التركية اسطنبول.

حرب اليمن

كما يتعرض ولي عهد السعودية وبلاده أيضاً لموجة انتقادات بسبب دور المملكة في حرب اليمن التي خلّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى

وتتطلع باكستان إلى توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية وغيرها من الصفقات خلال الزيارة التي ستشهد محادثات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه

حجم الاتفاقيات

ومن المتوقع أن تصل قيمة الاتفاقيات التي ستفسر عنها زيارة ولي العهد إلى 20 مليار دولار

وجاءت الزيارة وسط توترات إقليمية احتدت بعد اتهام الهند إسلام آباد بإيواء مسلحين ضالعين في هجوم انتحاري بكشمير راح ضحيته 41 مسلحًا

وكانت السعودية والإمارات قدّمتا مؤخرا لإسلام آباد نحو 30 مليار دولار في صور عمليات استثمار وقروض.

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