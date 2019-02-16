رئيس مجلس إدارة رينو يغادر اليابان بعد محادثات مثمرة مع الشركاء

بعد يومين من الاجتماعات مع الشركاء اليابانيين.
وقبل أن يستقل الطائرة عائدا إلى باريس، صرح سينار الذي عين في منصبه حديثا لوسائل الإعلام بانه أجرى "مفاوضات ومناقشات مثمرة" مع شركتي نيسان وميتسوبيشي موتورز اليابانيتين تركزت على مستقبل التحالف بينهم.
وتعرض التحالف الثلاثي لهزة بعد القبض على كارلوس غصن مهندسه الرئيسي والاطاحة به من رئاسة مجلس الإدارة.
وصرح هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان أمس الجمعة، للصحفيين بأن المحادثات تركزت على الخطوات المستقبلية.
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