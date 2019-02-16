تأجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية في السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس الخاصة بمد أجل رئاسة الجمهورية واختيار الولاة عن تأجيل اجتماعها المزمع عقده يوم غد الأحد 17 فبراير/ شباط وذلك لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة إلى موعد يحدد لاحقا".

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وكانت الوكالة السودانية قد ذكرت، يوم الخميس الماضي، أن نائب رئيس المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أحمد محمد التيجاني يدعو جميع أعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول، الذي يوم الأحد، بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكان الفاضل حاج سليمان، عضو حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، قد ذكر أنه تمت دعوة البرلمان السوداني للانعقاد الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديل دستوري يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية جديدة عام 2020.

وقال سليمان، في مداخلة هاتفية مع راديو "سبوتنيك"، إن المقترح قدم بمبادرة من أعضاء الهيئة التشريعية القومية لتعديل المادة المنصوص عليها دستوريا والتي تخص فترة الرئاسة وكانت تنص على أن فترة رئاسة الجمهورية هي خمس سنوات ويجوز تمديدها لدورتين اثنتين فقط حسب نص الدستور أما المشروع الذي قُدم هو إجراء تعديل بأن يتم فتح فترة الدورتين الرئاسيتين لأكثر من ذلك وتقر من قبل الهيئة التشريعية.

وبالنسبة لرد فعل الشعب السوداني تجاه هذه التعديلات الدستورية، قال الفاضل إن الحوار الوطني الذي تم في السودان في الآونة الأخيرة وشاركت فيه القوى السياسية بحجم واسع خرج بأكثر من تسعمائة قرار، هذه القرارات ملزمة لرئيس الجمهورية بتنفيذها لذلك يجب إتاحة الفرصة للرئيس للترشح لدورة ثالثة يتمكن من خلالها من إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الرؤية السياسية التي تم الاتفاق عليها.