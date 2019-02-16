موسكو: يتم تسوية الوضع في إدلب السورية وفقا للقانون الدولي الإنساني

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ميونخ- سبوتنيك وقال لافروف، في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، "لا يمكننا دائما أن نتسامح مع بؤرة الإرهاب هذه، لكن المسألة هي كيفية حل المشكلة تبقى منوطة بالعسكريين، وبالتأكيد لن نفعل ذلك بالطريقة التي جرى فيها تصفية الإرهابيين في الرقة، حيث لا تزال جثث المدنيين والألغام موجودة حتى الآن".
© Sputnik . Sergey Guneev
وتابع الوزير الروسي "سيقوم العسكريون بوضع خطة وفقا لمتطلبات معايير القانون الدولي الإنساني".
وانطلق، أمس الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي".
كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.
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