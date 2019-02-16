البرلمان السوداني يؤجل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن البرلمان السوداني، السبت، تأجيل اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، حول تمديد الولاية الرئاسية، واختيار الولاة (الحكام).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، أن الاجتماع المنتظر عقده الأحد، تأجل إلى "موعد يحدد لاحقاً، لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، تسلمه مقترحا من 33 حزبًا، لتعديل الدستور، بما يتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة، عام 2020، لكن أصواتًا وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

وعام 2010، انتخب البشير رئيسًا، وأعيد انتخابه في 2015 لدورة رئاسية تنتهي عام 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو/ حزيران 1989.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.