بنس: انسحابنا من سوريا تعديل في الأسلوب وليس في الاستراتيجية

مصطفى كامل/الخليج 365
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، السبت، إن انسحاب بلاده من سوريا جاء من منطلق تعديل في أساليب العمل وليس تغييرا في الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها بنس في مؤتمر ميونخ الأمني بألمانيا.
كما أعلن بنس عن "تمزيق داعش بشكل كامل" في العراق سوريا.
وقال: "لقد واجهنا إرهابا شديدا في العراق وسوريا ، والآن تم تمزيق (التنظيم) بشكل كامل".
كما أشار نائب الرئيس الأمريكي في كلمته إلى إيران، ووصفها بأنها "راعي الإرهاب الأكبر في العالم".
وقال: "حان الوقت للشركاء الأوروبيين ليتوقفوا عن تقويض العقوبات الأمريكية على إيران".
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