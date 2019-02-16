"بن سلمان" يؤجل زيارته إلى ماليزيا وإندونيسيا

مصطفى كامل/ الخليج 365

أعلنت السلطات في ماليزيا وإندونيسيا، السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب تأجيل زيارته المقرر أن يقوم بها إلى البلدين ضمن جولة آسيوية له.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) عن رئيس الوزراء مهاتير محمد، أنه تم إبلاغ الحكومة الماليزية بتأجيل زيارة ابن سلمان، دون ذكر سبب للتأجيل.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين: "لا أعرف السبب، فقط أخبرني أنه لا يأتي، هذه هي المعلومات فقط، التي أعرفها".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد.

وقالت الوزارة إن "السعودية وإندونيسيا تتواصلان لتحديد جديد للزيارة ولتحقيق نتائج أفضل".

ولم يتم تحديد مواعيد للجدولة الجديدة بشأن زيارتي ولي العهد.

وصباح السبت، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في إعلان مفاجئ، تأجيل موعد وصول بن سلمان للبلاد، إلى الأحد، دون إبداء أسباب لذلك.

وكان من المقرر أن يصل ولي العهد، إسلام أباد، السبت، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال في زيارة تستغرق يومين هي الأولى له منذ توليه منصبه عام 2017.

وتشمل الجولة الآسيوية لولي العهد السعودي كلا من باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا.