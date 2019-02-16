عراقية تضع 7 توائم في “ولادة طبيعية” نادرة

صحيفة الخليج الالكترونية

وضعت امرأة عراقية 6 إناث وذكر واحد في حالة ولادة طبيعية نادرة لسبعة توائم في بعقوبة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ديالى أن صحة الأم، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، والتوائم السبعة جيدة، وأشارت تقارير إلى أن حالة الولادة السباعية هذه، ربما تكون أول حالة من نوعها في العراق.

وقال الزوج والد التوائم السبعة، إنه وزوجته لم يخططا لإنجاب عائلة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرته من الصغار وصل إلى 10 الآن، ونشرت صور للتوائم السبعة، على حساب دائرة صحة ديالى في فيسبوك، وتبين أنهم بصحة جيدة.