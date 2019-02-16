قطر تعاني من تراجع في #الاقتصاد و #السياحة

صحيفة الخليج الإلكترونية

قالت تقارير حديثه صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن تراجعا بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي.

بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء في محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بحسب موقع “العين الإماراتي” ، وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر الماضي، نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

وكانت صناعة العقارات من بين القطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة في قطر، إذ شهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي.

وفي المجال السياحيي لم تكن صناعة السياحة أفضل حالا من العقارات بإعلان وزارة التخطيط القطرية تراجع السياحة الوافدة لقطر بنسبة 19.5% في 2018، بينما تراجعت السياحة العربية الوافدة لقطر بنسبة 34.3%، خلال الفترة نفسها.

وقالت الوزارة، في بيانها الذي صدر الأسبوع الماضي، إن السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.819 مليون سائح في 2018، بينما بلغت في العام السابق له 2017 نحو 2.256 مليون سائح.

وتراجعت السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي الخمس إلى قطر إلى 200.1 ألف سائح خلال العام الماضي، انخفاضا من قرابة 752.8 ألف سائح في 2017.

في حين تراجعت السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بنسبة 22.3% خلال العام الماضي إلى 128.562 ألف سائح، نزولا من 165.318 ألف سائح في العام السابق له 2017.

كذلك، سجلت 3 موانئ في قطر تراجعا حادا في حركة الملاحة البحرية التجارية الوافدة إليها، بنسب تراوحت بين 3 و12% خلال ديسمبر الماضي.