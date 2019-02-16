الأرصاد: هطول #أمطار_رعدية على #نجران حتى الـ10 مساء

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.