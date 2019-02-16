أبرز مباريات #السبت “16 فبراير”

ابها يحل الاهلي السعودي ضيفاً على الوصل الإماراتي ، ويستضيف الهلال في الرياض الاتحاد السكندري المصري ، وفي السودان يستضيف المريخ مولودية وهران الجزائري وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ، وفي الدوري الإسباني تبرز مواجهة برشلونة مع بلد الوليد ، وفيما يلي أبرز مباريات يوم السبت الـ 16 من فبراير : كأس زايد للأندية الأبطال 16:30 الوصل × الأهلي 19:30 الهلال × الاتحاد 20:00 المريخ × مولودية الجزائر الدوري الإسباني 15:00 سلتا فيغو × ليفانتي 18:15 رايو فايكانو × أتلتيكو مدريد 20:30 ريال سوسييداد × ليغانيس 22:45 برشلونة × بلد الوليد الدوري الإيطالي 20:00 كالياري × بارما 22:30 أتالانتا × ميلان الدوري الألماني 17:30 شالكة × فرايبورغ 17:30 فولفسبورغ × ماينز 20:30 هيرتا برلين × بريمن الدوري الفرنسي 19:00 مارسيليا × أميان 22:00 موناكو × نانت 22:00 أنجيه × نيس

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