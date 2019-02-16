دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. ولي العهد ووزير الداخلية يزوران عبدالعزيز بن فهد في قصره بالرياض

قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، بزيارة الأمير عبدالعزيز بن فهد في قصره بالرياض.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وهما يقبِّلان الطفلة الجوهرة ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وكان الأمير نواف بن فيصل هو أول من نشر المقطع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليه بتغريدة قائلًا: «قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والأمير عبد العزيز بن سعود، في الرياض في منزل عمي الأمير عبد العزيز بن فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله».