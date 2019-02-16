المجموعات الإرهابية تقصف ريف حماة والجيش السوري يرد

قصفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة بريف حماة، صباح اليوم السبت، قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي.
أسفرت الاعتداءات الإرهابية عن إحداث أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم دون وقوع إصابات بين المدنيين، وفقا لوكالة "سانا".
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استدعى ذلك تدخل وحدات من الجيش العربي السوري للرد وتدمير مرابض هاون ومنصات إطلاق صواريخ تستخدمها المجموعات الإرهابية في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا في الاعتداء.
وفي الثاني من شباط/ فبراير الجاري، قضت وحدات من الجيش على 8 إرهابيين وأصابت 4 آخرين من "داعش" الإرهابي في منطقة الهيل وتلال المرزوكة على بعد 35 كم شرق مدينة السخنة، وصادرت لهم أسلحة وذخيرة مختلفة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصال وجهاز تثبيت "غوغل" ومشفى ميداني يضم أدوات وأدوية طبية مختلفة.
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