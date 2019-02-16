ثلاث مواجهات مثيرة في ربع نهائي #كأس_زايد_للأبطال

الإمارات

تستكمل اليوم السبت منافسات بطولة كأس زاید للأندیة الأبطال لكرة القدم، بثلاث مواجھات مثرة في الدور ربع النھائي، إذ یستضیف الوصل الإماراتي نظیره الأھلي السعودي في مدینة دبي.

ویطمح فریقا الوصل والأھلي لحسم بطاقة التأھل إلى الدور النصف النهائي من البطولة في الذهاب، بتحقیق نتیجة إیجابیة تسھم في استمرار التفوق في لقاء الإیاب بین الفریقین، الذي سیقام على ملعب مدینة الملك عبدالله الریاضیة في 25 من فبراير الجاري.

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وفي الریاض یستضیف فریق الھلال السعودي نظیره فریق الاتحاد السكندري المصري على ملعب جامعة الملك سعود، فيما سیقام لقاء الإیاب بین الفریقین في مدینة الإسكندریة المصریة في 25 فبراير الجاري.

وفي مدینة أم درمان السودانیة، یستضیف فریق المریخ نظیره مولودیة الجزائر، وھي مواجھة الإیاب بینھما، بعدما ألتقى الفریقین في مباراة الذھاب بمدینة الجزائر، وتعادلا من 0-0.

وتبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين لخطف بطاقة نصف النھائي، وملاقاة فریق النجم الساحلي، الذي سبق له التاھل لهذا الدور من البطولة، بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.