برشلونه يستضيف #بلد_الوليد في #الدوري_الإسباني

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يستضيف برشلونة فريق بلد الوليد اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، فيما يستضيف منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد فريق جيرونا غداً الأحد المقبل في إطار نفس الجولة.
وبدا برشلونة في أمس الحاجة إلى استعادة جهود ديمبلي بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات خاضها، ومن بينها المباراة مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وشارك الفرنسي ديمبلي لفترة صغيرة كبديل في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو مطلع الأسبوع الحالي، ولكنه يتأهب للمشاركة أساسياً في مباراة بلد الوليد بعد تعافيه تماماً من الإصابة بشد في كاحل القدم.
وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في أول موسم له مع الفريق، والذي ثار خلاله الجدل بشأن ما وصف بأنه عادات غير احترافية للاعب، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق تخلص مع هذه السلبيات.
وأصبح ديمبلي الآن من العناصر الأساسية المهمة في هجوم برشلونة تحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي خاصة مع فشل فيليب كوتينيو في شغل هذا المكان في الناحية اليسرى لهجوم الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
ولم يستطع كوتينيو تعويض برشلونة عن النشاط والحيوية التي يقدمها ديمبلي (21 عاماً) ما يعني أن كوتينيو سيجلس على مقاعد البدلاء مع عودة ديمبلي للمشاركة في المباريات.
وعانى النجمان الكبيران ليونيل ميسي ولويس سواريز في غياب ديمبلي ليسقط برشلونة في فخ التعادل بآخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري وكأس إسبانيا لكنه ما زال يحتفظ بصدارة جدول الدوري بفارق ست نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.
وتمثل مهارة وسرعة ديمبلي سلاحاً مهماً لبرشلونة، إذ يساهم في إرباك المنافس وخلق مساحات خالية لميسي وسواريز.
وكان الشيء الوحيد الذي حال دون هزيمة برشلونة أمام بلباو يوم الأحد الماضي هو تألق حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، إذ تصدى لكرتين خطيرتين ليحافظ على التعادل السلبي للفريق.
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