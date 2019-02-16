شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن فتح معبرين لخروج المدنيين من مخيم الركبان بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فتح معبرين إنسانيين لخروج النازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان صادر عن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت ـ "في الموقف الراهن، هناك قرار بفتح ممرين إنسانيين في منطقة حدود الـ55 كيلومترا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، في المنطقة بين جليب وجبل غراب، وهي المنطقة التي يمكن للسوريين الراغبين بالمغادرة عبرها بأمان وفقا لرغبتهم عبر نقاط تفتيش".

وأضاف البيان، أن الممرين الإنسانيين سوف يعملان على مدار الساعة ابتداء من الثلاثاء، وأن تأمين نقاط التفتيش سيكون وفقا للقانون السوري، متابعا: "ندعو الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري للمشاركة مباشرة في العمليات الإنسانية، وندعو الشركاء الأمريكيين لإظهار نواياهم الحسنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أنها ستنشىء بالتعاون مع السلطات السورية مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان.