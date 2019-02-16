السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب اضطراب الشرق الأوسط

ميونخ- سبوتنيك. وذكر السيسي، في كلمته أمام الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، اليوم السبت، "جدير بنا التأكيد على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثا ثقيلا على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين".

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وأضاف السيسي "لابد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وإعمالا بمبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الرئيس المصري "ينعقد المؤتمر هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة من بينها استمرار بؤر التوتر، وتفشي الإرهاب والتطرف، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية".

كما أشار السيسي إلى أن "تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها".

ولفت إلى أن المشكلات الحالية تتطلب تعاونا دوليا صادقا بما يسهم في إنهاء النزاعات، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعيد النظر في سبل التعاون لمواجهة التحديات الجديدة.