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© REUTERS / Hannibal Hanschke
وأضاف السيسي: "مصر تأثرت بحالة عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة العربية، وإفريقيا، وأيضا في أوروبا…"، موضحا: "تعرضنا لعمليات نزوح وهجرة من دول عربية، وبعض الدول الإفريقية، ولدينا ما يقارب 5 ملايين لاجئ، ونحن نستضيفهم، وهم لا يقيمون في معسكرات ولا مراكز إيواء وأرجو أن تقدروا هذا الأمر".
وتابع السيسي: "منذ سقوط دول مجاورة لنا، أقول دول وليس أنظمة، ونحن نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية لنا، وخلال السنوات الخمس الماضية، وفي الصحراء الغربية دمرنا مئات العربات المحملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي من ميونخ: ننفذ إجراءات أمنية مكلفة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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