السيسي من ميونخ: ننفذ إجراءات أمنية مكلفة للغاية

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ميونيخ — سبوتنيك. وقال السيسي في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت "موقع مصر في منطقتها، جعلها نقطة أو دائرة اتصال لكل من المنطقة العربية، وإفريقيا، وأوروبا، وبالتالي تتأثر وتؤثر في الاستقرار في هذه المنطقة".

وأضاف السيسي: "مصر تأثرت بحالة عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة العربية، وإفريقيا، وأيضا في أوروبا…"، موضحا: "تعرضنا لعمليات نزوح وهجرة من دول عربية، وبعض الدول الإفريقية، ولدينا ما يقارب 5 ملايين لاجئ، ونحن نستضيفهم، وهم لا يقيمون في معسكرات ولا مراكز إيواء وأرجو أن تقدروا هذا الأمر".

وتابع السيسي: "منذ سقوط دول مجاورة لنا، أقول دول وليس أنظمة، ونحن نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية لنا، وخلال السنوات الخمس الماضية، وفي الصحراء الغربية دمرنا مئات العربات المحملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب".