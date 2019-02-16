الأردن.. تجدد إطلاق النار إثر مقتل مواطن في عجلون

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

تجدّد إطلاق النار في مدينة عنجرة بمحافظة عجلون شمالي الأردن، السبت، إثر مقتل مواطن بعد مشاجرة مع دورية أمنية، ليل السبت/الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردني، عامر السرطاوي، إن "بعض الأشخاص لا زالوا يطلقون الأعيرة النارية باتجاه المباني الحكومية والأمنية في عجلون".

ولفت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "نجم عن ذلك إصابة أحد المواطنين بعيار ناري في منطقة البطن، ويجرى التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

واندلعت أعمال الشغب في عجلون، إثر مشاجرة بين مواطنين وأفراد دورية أمنية، تطورت فيما بعد، لتخلف قتيلاً وعددا من الإصابات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات الأردنية، مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر مشاجرة مع عدد من رجال الأمن في عجلون.

وقال السرطاوي، إن طاقم نقطة الغلق المشتركة قام في وقت متأخر من ليل السبت بإيقاف إحدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان، في "مثلث القاعدة" بعجلون.

وأضاف في البيان ذاته، أن "الشخصين رفضا إبراز إثباتاتهما الشخصية، وقاما بمقاومة طاقم الدورية والاتصال بمجموعة من أقاربهما".

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الأشخاص، ما أدى إلى و قوع 4 إصابات في صفوف رجال الأمن".

وأشار السرطاوي أنه "ورد بعد ذلك بلاغا بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما وأن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما لا زال الشخص الآخر قيد العلاج".