إيران تتهم باكستان "بدعم" منفذي هجوم سيستان - بلوشستان

أنقرة/ أحمد دورسون/ الخليج 365- قائد الحرس الثوري اتهم السعودية والإمارات بـ "دعم الإرهابيين"

- توعد الرياض بالقول "تعاطينا مع السعودية سيكون مختلفاً"

- تحدث عن أن "الحكومة الباكستانية تعلم مكان الإرهابيين (..) وهم يحظون بحمايتها"

اتهم الحرس الثوري الإيراني، كلًا من باكستان والسعودية والإمارات، بـ"دعم" الهجوم الانتحاري الذي وقع بمحافظة سيستان - بلوشستان المتاخمة للحدود الباكستانية.

وفي تصريح صحفي، السبت، دعا قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، حكومة إسلام آباد إلى "الالتزام بشكل جدي بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود المشتركة" بين البلدين.

وقال إن "الحكومة الباكستانية تعلم مكان الإرهابيين (..) وهم يحظون بحماية القوات الباكستانية".

وأشار أن إيران ستعاقب بنفسها "المسلحين المرتزقة الذين تتحكم بهم أجهزة استخبارات إقليمية وخارجية"، إذا لم تلتزم باكستان بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب.

وبيّن جعفري أن بلاده "لديها الحق في الرد على التهديدات على حدودها، بموجب القانون الدولي".

فيما اتهم قائد الحرس الثوري، كلًا من السعودية والإمارات بـ "دعم الإرهابيين بأمر من الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتوعد الجعفري الرياض بالقول: "تعاطينا سيكون مختلفاً مع السعودية"، دون مزيد من التوضيح.

ولم يصدر تعليقات فورية من إسلام آباد أو الرياض أو أبو ظبي، حول الاتهامات التي وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني.

والأربعاء، استهدف هجوم انتحاري حافلة لقوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، أسفر عن مقتل 27 عنصرًا وإصابة 13 آخرين.



وتبنى "جيش العدل" الهجوم، وهو تنظيم مسلح ينشط جنوبي البلاد؛ يقول إنه يدافع عن حقوق "البلوش" (أقلية عرقية سنّيّة)، فيما تعتبره طهران "إرهابيًا".

